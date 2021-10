한국투자증권, 한국강소기업협회와 업무협약

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 13일 한국강소기업협회와 상생협력 관계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 14일 체결했다.

강소기업협회와의 동반 성장 기반 구축, 협력 네트워크 강화 등을 통해 중소기업의 자산규모에 맞는 최적의 금융 서비스를 제공하기 위한 협약이다. 한국투자증권은 협회 회원사에 대한 IB그룹, 자금 조달 등 금융 솔루션 제공 및 투자 유치 지원, IPO·증자·분할·합병 지원, 대주주·경영진 자산관리 및 가업승계 컨설팅 등을 제공한다.

한국투자증권의 초고액자산가 전담 조직인 GWM, 법인 관련 업무에 특화된 금융센터본부 등도 중소기업의 지속 성장과 경영 환경 개선을 위해 입체적인 솔루션을 제공하는 것을 도울 예정이다.

배영규 IB그룹장은 "이번 업무협약을 통해 중견기업들이 포괄적인 기업금융 서비스를 제공받는 것은 물론, 강소기업으로 성장할 수 있는 기반을 다질 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 중소기업의 발전과 건전한 산업 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr