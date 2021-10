세븐일레븐, 브레다움 드림카카오크림샌드 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 프리미엄 베이커리 브랜드 ‘브레다움’을 통해 드림카카오크림샌드를 출시했다고 14일 밝혔다.

브레다움 드림카카오크림샌드는 드림카카오 56%의 초코로 만든 진하고 달콤한 초코크림의 맛을 풍부하게 즐길 수 있다. 빵은 특허받은 유산균으로 배양한 발효액을 사용해 촉촉하고 쫄깃한 식감을 자랑한다. 간편하고 편리한 취식을 위해 핸디한 사이즈의 3입으로 구성했다.

이번 상품 출시로 세븐일레븐의 브레다움 브랜드 상품은 총 10종에 이른다. 상품 구성도 식사대용부터 전통 간식, 디저트까지 다양하다. 브레다움은 브랜드를 선보인지 180여일만에 누적 판매량 350만개를 돌파했다.

세븐일레븐 관계자는 “브레다움은 엄선된 고품질의 원재료를 사용하며, 최적의 레시피를 통해 빵 본연의 맛과 특징을 살리는데 주안점을 두고 있다”며 “차별화된 품질과 다양한 종류의 상품을 통해 소비자 만족도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr