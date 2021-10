"방역수칙 위반"…'최후 1인에 500만원' 오징어게임 하려는 강릉 호텔에 제동

강릉시, 현재 거리두기 4단계… 행사주최 금지 통보

[아시아경제 나예은 기자] 강원 강릉의 한 대형호텔이 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'을 패러디해 행사를 개최하려 했으나, 코로나19 방역수칙 위반이라는 지적을 받았다.

강릉시는 오는 24일 강릉의 한 대형 호텔이 진행하려던 오징어 게임 패러디 행사에 대해 행사 주최를 금지하는 행정명령을 통보했다고 13일 밝혔다.

현재 강릉은 사회적 거리두기 3단계로 숙박시설은 행사 주최를 할 수 없고, 사적 모임 역시 코로나19 예방접종 완료자를 포함해 8명으로 제한된다.

강릉시 측은 "사회적 거리두기 3단계 적용 시기가 이달 17일까지이지만, 행사가 계획된 이달 24일에 거리두기가 2단계로 완화되더라도 숙박시설 주관 파티 등 행사 주최 금지는 현재와 동일하게 적용된다"며 호텔 측에 행사 진행 중단을 요청했다고 덧붙였다.

앞서 강릉의 한 대형 호텔은 게임에서 승리한 최후의 1인에게 500만원을 지급하는 '오징어게임' 패러디 행사를 진행한다고 밝혔다.

호텔 측은 게임 전 참가자에게 초대장을 보내고, 정해진 시간과 장소에 모여 게임을 진행한다고 밝혔다. 게임은 4라운드로 진행되며, 1라운드 '무궁화꽃이 피었습니다', 2라운드 '줄다리기', 3라운드 '설탕뽑기', 4라운드 '딱지치기'를 거쳐 승자를 가린다.

이번 행사는 투숙객과 비투숙객 모두 참가 가능하며 공식 인스타그램을 통해 신청할 수 있도록 공지했다. 그러나 이틀 만에 600여명이 신청하는 등 문의가 폭주하면서 호텔 측은 이날(13일) 공식 인스타그램을 통해 "많은 분들의 관심과 사랑으로 게임 접수가 사전에 마감됐다"고 전했다.

한편 호텔 측은 현재까지 행사 중단 여부를 시에 전달하지 않은 상황이며, 만약 행정명령을 어기고 행사를 강행할 경우 관련 법에 따라 과태료가 부과된다.

