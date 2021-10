예탁원, '벤처넷 시스템' 가동…전산 네트워크 연계망 구축

[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원은 벤처투자시장 참가자간 중앙집중 전산 네트워크 연계망 구축사업인 '벤처넷 시스템' 개발을 완료하고 오는 18일부터 서비스를 개시할 예정이라고 13일 밝혔다.

벤처투자시장 활성화와 벤처투자재산 관리 백오피스 업무의 업무처리 절차 표준화, 고도화가 목표다. 예탁원은 2004년부터 운영중인 펀드넷의 노하우를 활용해 벤처넷 시스템 구축을 지난 2019년 상반기부터 추진해 왔다.

업계 오피니언 그룹을 대상으로 워킹그룹을 구성해 업계 현황을 청취하고 요구사항을 수렴해 시스템 개발, 테스트 과정 등 약 2년 반의 준비 기간을 거쳐 벤처넷 시스템을 정식 오픈하게 됐다.

서명완 예탁결제원 벤처넷구축추진단 팀장은 "벤처캐피탈과 수탁기관 간 오프라인 업무처리 방식이 벤처넷 시스템이 제공하는 중앙집중형 네트워크를 통해 시스템으로 연결돼, 업무처리 시간이 단축되고 운영리스크가 경감된다"며 "기존에는 각 기업별로 약간씩 상이했던 업무 양식 역시 통일되고, 비용도 경감될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

구체적으로 종이 증서에 대한 전자화가 가능해지고, 벤처캐피탈과 수탁기관간 투자재산에 대한 잔고대사를 자동화해 투자재산 관리업무의 효율성이 개선될 것으로 전망된다.

또 연간 10만건 이상 오프라인으로 전달, 처리되는 벤처투자에 따른 운용지시를 자동화해 수탁기관의 과중한 업무부담이 완화될 것으로 보인다.

예탁원은 벤처투자업계와 지속적인 협력을 통해 벤처넷 시스템이 업계에 안착하도록 안정적 서비스 제공과 서비스 품질 확보를 위해 노력할 것이라고 설명했다.

