공차코리아, 초콜렛 3종 신메뉴 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 공차코리아는 부쩍 추워진 날씨에 어울리는 달콤함이 가득한 '초콜렛 3종' 신메뉴를 출시한다고 13일 밝혔다.

신메뉴는 ‘ALL ABOUT CHOCO, 공차가 선물하는 달콤한 충전’을 테마로 ▲‘리얼 초콜렛 밀크티+펄’ ▲‘초콜렛 바나나 밀크티’ ▲‘초코 멜로 스무디’ 3종으로 구성됐다.

리얼 초콜렛 밀크티+펄은 리얼 초콜렛 밀크티에 깊은 풍미의 얼그레이티, 쫀득한 타피오카 펄을 더해 기존 초콜렛 밀크티보다 고급스러워진 맛이 특징이다. 리얼 초콜렛 밀크티 위에 부드럽고 짭조름한 밀크폼과 초코 슬라이스를 올려 초콜렛의 진한 풍미를 제대로 즐길 수 있다.

초콜렛 바나나 밀크티는 향긋한 블랙티를 베이스로 한 리얼 초콜렛 밀크티 위에 달콤한 향이 특징인 ‘바나나폼’을 올린 신메뉴다. 바나나폼은 공차의 시그니처 토핑인 ‘밀크폼’의 익스텐션으로 부드러운 식감과 은은한 바나나향을 느낄 수 있는 것이 특징이다.

초코 멜로 스무디는 블랙티에 진한 초콜렛 스무디와 짭조름한 밀크폼, 바삭한 식감의 크런치 마시멜로가 조합된 메뉴다. 겨울과 어울리는 로맨틱한 비주얼로 시선을 사로잡고 다채로운 맛과 식감으로 입안까지 만족시키기에 충분하다.

공차는 이날부터 오는 26일까지 14일간 ‘트리플 스탬프 프로모션’을 진행한다. 초콜렛 신메뉴 3종 중 한 잔을 구매하면 멤버십 앱 스탬프 3개가 적립되며, 스탬프는 10개 적립 시마다 무료 음료 1잔으로 교환할 수 있다.

