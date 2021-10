[아시아경제 이민우 기자] 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,520 전일대비 205 등락률 +15.59% 거래량 38,986,021 전일가 1,315 2021.10.12 14:17 장중(20분지연) 관련기사 크리스탈신소재, 6천만 위안 그래핀 공급…2차전지 핵심소재 '각광'"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"‘제넨셀’ 컨소시엄 협약식!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close 는 자회사 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사가 장쑤멍더신소재과기유한공사와 111억원 규모 그래핀 파우더 공급계약을 지난 11일 체결했다고 12일 공시했다. 계약 기간은 2022년 3월30일까지다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr