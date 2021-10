민주당, '결선 없이 본선 직행'…이재명 與 대선 후보 확정(상보)

누적 득표율 50.29%로 과반 승리…이낙연 전 대표 39.14%

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 더불어민주당의 제20대 대통령 최종 후보로 이재명 경기지사가 선출됐다. 이 지사는 10일 치러진 민주당 최종 대선 경선 결과에서 누적 득표율 50.29%를 기록하며 과반 지지를 받아 결선투표 없이 본선 무대로 직행하게 됐다.

이날 민주당에 따르면 제20대 대선후보자 선출을 위한 순회 경선 누적 결과, 총 216만 9511명의 선거인단 중 145만9992명(67.30%)이 투표에 참여해 이중 절반이 소폭 넘는 71만9905명(50.29%)이 이 지사를 민주당 대선후보로 선택했다. 이 지사와의 결선투표를 기대했던 이낙연 전 대표는 56만392명의 지지를 받아 누적 득표율 39.14%에 그쳤다. 두 후보의 표차는 15만9513표, 득표율 격차는 11.15%포인트였다. 이어 추미애 전 장관은 9.01%, 박용진 의원은 1.55%의 지지를 받았다.

이 전 대표는 이날 발표된 3차 선거인단 투표에서 62.37%의 지지를 받으며 지금까지 치렀던 경선에서 가장 높은 지지를 받았다. 반면 이 지사는 28.30%로 크게 밀렸다. 투표율 역시 지난 1,2차 선거인단 투표 때와 달리 81.39%로 가장 높아 이 전 대표 측의 막판 결집이 두드러지게 나타난 것으로 해석된다. 그러나 최종 득표율을 뒤집기에는 역부족이었다.

이날 최종 민주당 대선후보로 선출된 이 지사는 먼저 3명의 후보들에게 "어려운 길을 함께 걸어와주신 존경하는 더불어민주당 대선배이신 이낙연 후보님, 개혁의 기수이신 추미애 후보님, 젊은 유능한 진보 정치인 박용진 후보님께 진심으로 감사의 말씀을 드린다"고 인사했다.

이 지사는 "오늘 우리는 '변화'와 '개혁'을를 선택했다"면서 "국민의 명령을 엄숙히 실행하겠다"고 말했다.

