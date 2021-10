기관 순매수 '시장 반등 지속'…코스피 1%·코스닥 2% ↑

[아시아경제 이선애 기자] 7일 상승 출발한 국내 지수가 오후 들어서도 상승세를 유지하면서 반등 흐름을 보이고 있다.

오후 1시37분 기준 코스피는 1.56% 오른 2953.57을 기록중이다. 이날 코스피 지수는 28.56포인트(0.98%) 오른 2936.87에 출발해 상승세를 보이고 있다.

간밤 뉴욕증시는 미국 공화당이 오는 12월까지 부채한도를 유예하는 방안을 제안했다는 소식에 상승 마감했고, 이에 코스피도 오름세를 보이고 있는 것으로 풀이된다. 개인과 외국인이 4382억원, 754억원을 매도하는 가운데 기관이 5122억원어치를 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다. 코스피 강세업종은 서비스업(+3.92%), 운수장비업(+3.66%), 기계업(+3.54%)이다. 시가총액 상위종목별로 살펴보면 삼성전자(0.70%), 네이버(5.36%), 삼성바이오로직스(2.91%), 카카오(5.31%), 삼성SDI(0.30%), 현대차(2.84%), 기아(5.35%) 등은 오르고 있고 SK하이닉스(-0.73%), LG화학(-1.35%) 등은 내리고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전일보다 2.55% 오른 945.85에 거래 되고 있다. 이날 지수는 10.29포인트(1.12%) 오른 932.65에 출발했다. 개인이 2535억원가량 순매도하고 있지만 외국인과 기관이 2311억원, 373억원 순매수중이다. 코스닥 강세업종은 방송서비스업(+5.46%), 비금속업(+4.98%), 디지털컨텐츠업(+4.26%)이며, 약세업종은 종이·목재업(-2.07%) 이다.

시가총액 상위종목별로 살펴보면 셀트리온헬스케어(0.23%), 펄어비스(5.97%), 엘앤에프(2.58%), 에이치엘비(1.50%), 카카오게임즈(6.87%), 셀트리온제약(2.35%), CJ ENM(5.93%), 위메이드(1.90%) 등 대부분이 오르고 있는 가운데 에코프로비엠(-0.53%), SK머티리얼즈(-0.45%) 등은 내리고 있다.

