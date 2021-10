이마트, 가을 먹거리 할인 행사…생필품도 반값 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 13일까지 가을 입맛을 책임질 먹거리와 주요 생필품 할인 행사를 선보인다고 7일 밝혔다.

이번 행사에서는 8일부터 11일까지 국내산 가을 햇 자연산 송이버섯을 행사카드 결제 시 할인된 가격에 판매한다. 자연산 송이버섯은 올해 늦더위 등 기상 악화로 공급량이 줄어 산지 경매가가 작년보다 1.5∼2배가량 오른 상황이지만 사전 물량 확보를 통해 시세 대비 30∼40% 저렴하게 판매한다.

햇꽃게는 신세계포인트 적립 시 20%, 행사카드 사용 시 20% 등 총 40%를 할인한다. 가을철에만 먹을 수 있는 홍시와 높은 당도 및 아삭한 식감으로 지난해 큰 인기를 끈 사과대추 등도 할인가로 선보인다. 조미료, 화장지, 주방세제, 칫솔 등 필수 생필품 약 30여개 품목도 반값 수준으로 할인 판매한다.

이마트 관계자는 “고객들께서 가을 분위기를 물씬 느낄 수 있도록 가을 먹거리를 풍성하게 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 더 큰 혜택을 얻을 수 있도록 알찬 상품과 다양한 프로모션을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

