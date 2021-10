bhc치킨, 로제 소스와 젤리 품은 ‘로젤킹’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨은 신메뉴 ‘로젤킹’을 선보인다고 6일 밝혔다.

로젤킹은 크리미한 맛이 일품인 로제 소스와 치킨과의 환상적인 조합에 MZ 세대에게 트렌디한 젤리를 접목한 신개념 치킨이다.

튀김옷을 얇게 입혀 바삭하게 튀겨낸 치킨 위에 새롭게 개발한 특제소스인 로제 소스를 듬뿍 담아내 자극적이지 않고 크림과 치즈의 부드러운 맛을 극대화한 것이 특징이다. 여기에 최근 젊은 층에게 인기를 끌고 있는 새콤달콤한 젤리를 토핑 해 색다른 맛과 재미도 함께 선사하고 있다.

bhc치킨이 개발한 특별한 로제 소스는 일반적인 로제 소스와 달리 크림과 크림치즈에 하바네로 시즈닝과 치폴레 소스를 황금비율로 조합해 특유의 풍미와 약간의 매콤함으로 느끼하지 않고 질리지 않는 맛을 선사한다.

함께 제공되는 큐브 모양의 블루베리 맛과 딸기 맛 젤리는 새콤달콤한 맛과 쫀득한 식감으로 치킨과 함께 새로운 단짠의 맛을 제공해 색다른 재미와 즐거움에 열광하는 MZ세대의 호기심을 불러일으킨다.

소비자의 취향에 따라 메뉴를 선택할 수 있도록 한 마리 메뉴와 순살 메뉴 등 2가지로 출시됐으며 앞으로 부분육 메뉴로도 선보일 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr