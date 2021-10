[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 에스앤디=75억원 투자해 건강기능성식품 소재 전용공장 증축 결정

◆ 에스엠=종속사 SM엔터테인먼트재팬, 100% 자회사인 S.M. F&B Development Japan Inc. 흡수합병

◆ 비디아이=운영자금 조달 위해 10억원 규모 일반 공모 유상증자 결정

◆ 코웰패션=종속사 씨에프인베스트먼트, 타법인증권 취득자금 조달 위해 1560억원 규모 유상증자 결정

◆ 세원물산=대구지방법원, 1심서 현직 임원 김문기, 김도현에 4236억원 규모 업무상배임 유죄 판결

◆ 캔서롭=이왕준 외 8명에서 임종윤으로 최대주주 변경

◆ 씨에스베어링=종속사 씨에스베어링 베트남에 설비투자를 위해 119억원 대여 결정

◆ 이더블유케이=최대주주 이더블유케이홀딩스가 보유주식 222만주를 166억원에 케일럼에이앤디조합1호에게 양도 결정해 최대주주 변경 예정

◆ 상보=상보 2WR(신주인수권) 행사기간 만료 및 상장폐지 예고

◆ 액션스퀘어=자회사 액션스퀘어데브 유상증자에 70억원 출자 결정

◆ 율호=신사업 확장 위해 미국 키네타(KINETA) 지분 2.44%(158만7301주) 36억원 상당에 취득 결정

◆ 라파스=사업 다각화 위해 포스트바이오 지분 46.54%(2만580주) 31억원 상당에 취득 결정

