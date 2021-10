[아시아경제 박지환 기자] 에스앤디 에스앤디 260970 | 코스닥 증권정보 현재가 18,900 전일대비 1,450 등락률 -7.13% 거래량 59,615 전일가 20,350 2021.10.05 15:30 장마감 관련기사 [포토]에스앤디 코넥스 신규상장 기념식 close 는 5일 75억원 규모의 건강기능성식품 소재 전용공장 증축 신규 시설투자를 결정했다고 공시했다.

회사 측은 "생산라인 증대 및 건강기능성 식품 생산라인을 구축해 생산효율, 원가절감, 생산 능력 증진 도모"라고 밝혔다.

