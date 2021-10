[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 광주광역시 동구 치매안심센터와 함께 최근 남광주역에서 도시철도 이용 어르신들을 대상으로 ‘치매, 안심하세孝’ 캠페인을 전개했다고 4일 밝혔다.

노인의 날을 맞아 열린 이번 캠페인에서는 치매에 대한 이해를 높이고 예방법 등을 알아보는 ‘치매인식퀴즈’와 홍보물 배부 등이 펼쳐지며, 건강한 사회 구현을 위한 시민 공감대를 형성했다.

한편 공사는 사회적 책임 이행을 통한 ESG 경영을 위해 임산부 배려, 치매 인식개선, 경력 단절 예방, 노숙자 자활 지원, 청렴 문화 확산 등 함께 사는 따뜻한 공동체 구현을 위한 다채로운 활동을 추진하고 있다.

