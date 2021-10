석경의료재단, 안산 한도병원 인수 완료

[아시아경제 임정수 기자] 경기도 시흥 소재 센트럴병원을 운영하는 석경의료재단이 경기도 안산 최대 규모의 종합병원인 한도병원 운영 재단인 대아의료재단 인수를 완료했다. 석경의료재단은 대아의료재단 인수 대금 납부를 위해 500억원 이상의 자금을 자본시장에서 조달했다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 석경의료재단은 대아이료재단 인수를 위한 자금을 조달해 잔금 납부를 완료했다. 하이투자증권 주관으로 400억원을 웃도는 선순위 대출과 100억원 내외의 후순위 대출을 받아 인수 대금을 치른 것으로 알려졌다.

석경의료재단은 지난 3월 법원에서 실시하는 대아의료재단 공개 입찰에 참가해 우선협상대상자로 선정된 바 있다. 우협으로 선정된 이후 약 6개월간 실사와 자금 조달 등을 거쳐 최종 인수에 성공했다.

관련 업계에 따르면 대아의료재단이 운영하는 안산 한도병원은 지난 2006년 개원한 종합병원이다. 병상 450개 규모의 입원실과 11개 전문센터를 갖추고 있다. 고대안산병원과 안산시에서 단 두 곳뿐인 지역응급의료센터다.

한도병원은 지난 수년간 사업 확장을 위해 다소 과도한 외부 차입을 일으킨 것으로 알려졌다. 하지만 사업에 잇따라 실패하면서 경영난을 겪다가 지난해 법원에 회생절차 개시(법정관리)를 신청했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr