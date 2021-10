인터컨티넨탈 "제주맥주×블루보틀 스페셜티 맥주와 가을 호캉스를"

제주 테마 원더아워 2인 이용권+신규 스페셜티 맥주 포함 객실 패키지

[아시아경제 김유리 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 수제맥주 브루어리인 제주맥주와 협업해 객실 패키지와 원더아워 프로모션을 다음 달까지 선보인다고 1일 밝혔다.

한정수량으로 판매되는 객실 패키지에는 '원더아워×제주맥주' 2인 이용권과 제주맥주와 블루보틀이 함께 만든 프리미엄 스페셜티 맥주 '커피 골든 에일'을 제공한다. 원더아워×제주맥주 프로모션에서는 제주맥주 인기 3종을 무제한으로 즐길 수 있고 가을 제주를 테마로 한 메뉴도 만날 수 있다.

한정수량으로 판매되는 '제주도의 푸른 밤 패키지'에는 1일 제주맥주와 블루보틀이 함께 새롭게 출시한 프리미엄 스페셜티 맥주 '커피 골든 에일' 3병이 제공되고 전용잔, 감귤칩 1박스를 패키지 혜택으로 제공한다. 무제한 주류와 음식을 즐길 수 있는 '원더아워×제주맥주' 2인 이용권도 포함된다.

오는 7일부터는 '제주에서의 하룻밤'을 테마로 꾸며진 캠핑 콘셉트룸 패키지를 준비해 선보인다. 조식과 해피아워 등을 이용할 수 있는 클럽 라운지 2인 혜택도 제공될 예정이다. 위 객실 패키지는 11월30일까지 투숙 가능하며 가격은 수피리어 룸 1박 기준 세금 및 봉사료를 포함해 28만4350원부터다.

가을 제주를 테마로 제주맥주와 함께 꾸미는 '원더아워×제주맥주'는 호텔 1층 로비 라운지에서 진행된다. 제주 위트 에일, 제주 펠롱 에일, 제주 거멍 에일까지 제주맥주의 대표 인기맥주 3종을 포함해 소믈리에가 추천하는 유기농 와인, 칵테일 등의 스페셜 주류를 무제한으로 즐길 수 있다.

제주의 대표 메뉴인 돔베국수, 청귤드레싱을 올린 해초샐러드, 돼지고기 고사리 두루치기 등 이번 프로모션을 위해 추가된 메뉴를 포함해 식사 대용 메뉴와 주류에 곁들이기에 좋은 간단한 스낵류 등 약 30가지의 메뉴가 함께 준비된다. 원더아워는 오후 6시부터 9시까지 이용 가능하다.

