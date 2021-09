경남도, '도시재생 뉴딜사업 2차 공모'에 전국 최다 6개 사업 선정돼

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 국토교통부 주관 '도시재생 뉴딜사업 2차 공모'에 경상남도가 전국 39곳 중 6곳이 선정돼 전국 최다 선정의 쾌거를 이뤘다.

30일 도에 따르면 경남도는 지난 5월부터 2개월간 시·군에서 신청한 사업에 대해 서면·현장·발표 평가를 진행했으며, 사업성이 우수한 곳을 최종 선정해 국토부로 제출했다.

이번 국토부의 최종 선정은 전국에서 제출된 사업에 대한 타당성 평가와 도시재생특별위원회 심의로 최종 선정된 것으로, 경남도의 사업은 내년부터 총 645억원을 투입해 사업을 진행할 계획이다.

선정된 사업들은 총 3가지 유형으로, 공동체 활성화 및 골목상권 활력을 증진하는 '일반근린형'에 창녕군 창녕읍, 함양군 안의면 , 주민생활 공공시설·임대주택을 공급하는 '주거지지원형'에 창원시 합성1동, 김해시 불암동, 소규모 동네 단위 저층 주거지의 주거환경을 개선하는 '우리동네살리기형'에 의령군 의령읍, 고성군 고성읍이 각각 선정됐다.

허동식 도시교통국장은 "이번 도시재생 뉴딜사업 시행으로 도민들이 삶의 질 향상을 체감할 수 있도록 사업추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

