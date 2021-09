금융·증권범죄수사협력단, ‘선행매매 의혹’ 하나금투 압수수색

[아시아경제 유병돈 기자] 검찰이 '선행매매 의혹' 등에 휩싸인 하나금융투자 사무실과 전직 대표 주거지 등에 대해 압수수색에 나섰다.

서울남부지검 금융·증권범죄수사협력단(단장 박성훈)은 30일 서울 여의도 하나금투 사무실과 이모 전 하나금투 대표 주거지 등에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 지난 1일 협력단이 설치된 후 첫 압수수색이다.

앞서 금융감독원은 지난해 10월 하나금투 종합감사한 뒤 부문검사를 진행하는 과정에서 이 전 대표의 선행매매 의혹을 포착하고 검찰에 수사의뢰한 바 있다.

당시 금감원은 하나금투 운용 담당 직원이 2017년부터 2019년까지 관리한 이 전 대표 명의 증권계좌에서 미공개 내부 정보를 이용한 것으로 의심되는 거래를 발견한 것으로 알려졌다. 코스닥 상장사 관련 기업분석 보고서가 시중에 풀리기 전에 해당 주식을 사들인 정황 등이 포착된 것이다.

협력단은 이 전 대표의 불공정 거래 혐의에 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 자본시장법상 회사의 업무 등과 관련해 공개되지 않은 중요정보를 이용해 매매한 뒤 이익을 얻거나 손해를 회피한 경우는 불공정 거래에 해당된다.

금감원 수사의뢰 후 이 전 대표는 입장문을 통해 "대표이사로 챙겨야 하는 각종 회의, 행사 등 주요 현안들로 인해 직원에게 해당 계좌를 맡기게 됐을 뿐 금감원에서 제기한 혐의와 관련해 매매에 관여한 사실이 없다"고 해명했다.

