대장동 개발의혹에 지지층 결집…尹·李 동반상승

대장동 개발의혹에 지지층 결집…尹·李 동반상승



리얼미터 여론조사서

尹 28%·李 27.6% 초박빙

[아시아경제 오주연 기자] 윤석열 전 검찰총장과 이재명 경기지사의 지지율이 동반 상승하며 0.4%포인트 차 초박빙을 보인다는 여론조사 결과가 나왔다. 여야 인사가 모두 얽힌 ‘대장동 개발 의혹’ 논란이 당내 1위 주자를 중심으로 지지자들의 결속을 가속화시키고 있다는 분석이 나온다.

30일 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 실시해 발표한 9월 5주차 ‘차기 대선주자 선호도 조사’(지난 27~28일 만 18세 이상 2043명 대상, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트)에서 윤 전 총장은 28.0%, 이 지사는 27.6%를 기록했다. 직전조사(9월2주차) 대비 각각 3.8%포인트, 0.6%포인트 상승한 수치다.

이 지사의 상승세는 같은 기관에서 실시한 조사에서 3차례 연속 이어지고 있다. 지난 7~8월까지만 해도 24~25%대에 머물렀던 지지율은 이번 달 들어서 27%를 돌파하며 이번 조사에서 최고치를 경신했다.

민주당 대선후보 적합도에서도 이 지사는 33.4%로 이 전 대표(31.0%)를 오차범위 내에서 앞섰다.

리얼미터 측은 "대장동 의혹을 둘러싼 공방이 계속되는 가운데 각 진영의 지지층 결집의 영향으로 양 진영 선두주자의 지지율이 각각 상승한 것으로 보인다"고 분석했다.

이날 보수 야권 대선후보 결과에서도 윤 전 총장을 중심으로 지지율이 형성됐다. 국민의힘 지지층에서 윤 전 총장 지지율은 54.8%로 직전조사 대비 6.0%포인트 올랐고 홍준표 의원은 28.7%로 2.6%포인트 떨어졌다. 가상 양자대결에서는 윤 전 총장이 42.0%로 이 지사(38.3%)를 오차범위 내에서 앞섰다.

