[아시아경제 이선애 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,210 전일대비 50 등락률 +0.81% 거래량 1,359,741 전일가 6,160 2021.09.30 10:15 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일삼성重, LNG추진 컨선 6척 8412억원 수주삼성중공업, 8400억원 규모 컨테이너 6척 공사수주 close 은 아시아 지역 선주로부터 9593억원 규모의 LNG(액화천연가스)선 4척을 수주했다고 30일 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr