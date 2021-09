[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲셀트리온=식품의약품안전처에 아바스틴 바이오시밀러 국내 품목 허가 신청

▲삼성바이오로직스=MSD와 491억원 규모 바이오의약품 위탁 생산 계약 의향서 체결

▲지코=대표이사 김형철 씨에서 정병수 씨로 변경

▲에이엔피=30억원 규모 전환사채 발행 결정

▲GS건설=에스시아이로부터 2521억원 규모 광주 호남대 쌍촌캠퍼스 부지 공동주택 공사 수주

▲세진중공업=사업다각화 위해 40억원 규모 동방선기 지분 취득 결정

▲SKC=본사 및 산하 계열사 임직원에 대한 동기 부여 위해 196억원 규모 자사주 처분 결정

▲에스디바이오센서=혈당 측정기 제조사 유엑스엔의 200억원 규모 지분 취득

▲우리들휴브레인=5G 통신기기 전문 기업 인포마크의 170억원 규모 지분 취득

