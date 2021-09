권성동, 윤석열 캠프 종합지원본부장 맡기로…송언석 정책조정본부장 임명

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장은 권성동 의원과 송원석 의원을 캠프 종합지원본부장과 정책조정본부장으로 각각 임명했다. 호남 출신 인사들을 특보 등으로 발탁했다.

29일 윤 전 총장의 ‘국민캠프’는 주요본부장과 수도권대책본부장 및 전국시도대책본부장, 호남 출신 인사들을 특보로 선임하는 인사를 공개했다.

캠프 관계자는 "권 의원은 4선 국회의원으로 국회 법사위원장과 당의 사무총장 등을 역임했으며 의정 경험이 풍부하고 선거 실무에 밝은 중진의원"이라며 "캠프 내 상황실, 기조실, 정무실, 공보실, 운영실과 각 본부들의 역량을 극대화될 수 있도록 종합 조정·지원하는 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

종합지원본부 부본부장은 부산 지역구의 김희곤 의원이 맡기로 했다. 정책조정본부장에는 미래통합당 전략기획부총장과 국민의힘 비상대책위원장 비서실장, 기획재정부 2차관을 지낸 송 의원이 맡는다.

김학용 전 의원은 전국시도정책위원장, 수도권대책본부장에는 함진규 전 의원이 임명됐다. 울산선대위 공동위원장에는 국민의힘 권명호 의원과 박대동 전 의원, 이상직 전 민주평화통일자문회의 사무처장은 국민통합본부 본부장으로 임명됐다.

이외에도 호남 출신 특보 인사도 발표됐다. 민주당 수석부대변인을 거친 김재두 전 국민의당 대변인이 전략특보에, 김대중 정부에서 청와대 공보비서를 지냈던 박현 전 광주MBC 보도국장이 공보특보에 발탁됐다. 신광조 전 광주광역시 환경생태국장은 균형발전특보, 이강인 전 국회의원 보좌관과 김용 전 더불어민주당 화성갑지역위원장이 정무특보, 임현모 전 광주교대 총장이 교육특보, 한동연 전 광주지방국세청장이 경제정책특보로 각각 임명됐다.

여성특보단은 김을동 전 의원이 맡는다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr