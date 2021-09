허성무 창원시장, 지역 현안 해결에 ‘안간힘’…“실질적 특례 권한 확보에 국무총리 나서 달라”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 허성무 창원시장은 28일 세종시에서 김부겸 국무총리를 만나 특례시 권한 확보, 연구개발(R&D) 중심 공공기관 창원시 이전 등 지역 현안 지원을 건의했다.

허 시장은 먼저 전국특례시시장협의회 회장 자격으로 창원시, 수원시, 고양시, 용인시 등 450만 특례 시민들이 특례시에 대한 기대가 크지만, 실질적인 특례확보가 여전히 미흡한 점을 지적하며 총리실, 행정안전부가 주도적으로 특례시 권한 확보에 나서달라고 요청했다.

허 시장은 이어 2차 공공기관 지방 이전 때 국가균형발전 차원에서 연구개발 기능을 가진 공공기관을 지역 성장거점도시 역할을 하는 창원시로 보내달라고 재차 요청했다.

허 시장은 "100만 대도시인 창원시가 국가균형발전을 견인하는 지역 성장거점 도시로 거듭날 수 있도록 정부에서 2차 공공기관 이전을 결정해야 한다"며 "R&D 중심 공공기관이 창원으로 오면 더 큰 효과를 낼 것"이라고 말했다.

