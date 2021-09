국회 가는 김진욱, '박지원 제보사주 의혹' 입장 내놓나

공수처, '제보사주 의혹' 고발인 조사… 입건 여부·수사 방향 언급할 수도

[아시아경제 배경환 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 국회 법제사법위원회 전체회의에 출석한다. 공수처는 윤석열 전 검찰총장의 고발사주 의혹과 박지원 국가정보원장의 제보사주 의혹을 모두 쥐고 있는 상태로 김 처장이 수사 형평성 논란이나 수사 방향에 어떤 대답을 내놓을지 관심이 집중되고 있다.

24일 법조계에 따르면 국회 법사위는 이날 오전 11시 국회 본청에서 전체회의를 개최한다. 회의에는 국회 세종의사당 설치를 규정한 국회법 개정안 등이 논의될 예정이지만 고발사주 의혹에 이어 화천대유의 '대장동 개발 사업 특혜' 등 공수처와 검찰을 향한 현안질의에 시간이 더 할애될 것으로 보인다.

관심은 김 처장의 '입'에 쏠려있다. 박범계 법무부 장관의 경우 출근길 취재진을 통해 현안질의에 대한 입장을 매일 내놓는 반면 김 처장은 언론과의 접촉을 최대한 피해왔다. 추석 연휴 직전 정부과천청사 기자실을 찾았지만 고발사주 의혹에 대해 "공수처가 수사할 수밖에 없는 상황으로 공정하고 신속하게 하겠다"는 답변만 내놨다.

앞서 공수처는 고발사주 의혹과 관련해 의혹 당사자인 윤 전 총장과 손준성 대구고검 인권보호관(전 대검찰청 수사정보정책관)을 고발장 접수 나흘만인 지난 9일 피의자 신분으로 입건했다. 하루 뒤에는 손 검사 자택과 사무실 등에 대한 압수수색 영장을 집행하기도 했다. 이에 일각에서는 유력 야권 대선 주자에 대한 구체적인 혐의점이 나오지 않은 상태에서 무리하게 입건했다는 비판의 목소리가 나왔다.

박 원장 등을 이른바 '제보사주' 의혹으로 고발한 윤 전 총장 측 인사를 고발장 접수 이틀 만에 불러 조사한 것으로 알려지며 수사 형평성 논란은 다소 수그러들게 됐다. 지난 15일 윤 전 총장 캠프 법률팀의 최모 변호사를 고발인 신분으로 불러 2시간가량 조사한 것으로 윤 전 총장 캠프의 '정치공작진상규명특위'는 지난 13일 박 원장, 고발사주 의혹의 제보자 조성은씨, 성명불상자 등 3명을 국가정보원법 및 공직선거법 위반 혐의로 고발했다.

이에 이날 국회에서는 김 처장이 제보사주 의혹의 입건 여부를 직간접적으로 언급할 가능성이 있다. 고발사주 의혹에서 공수처가 '증거확보'를 위해 빠르게 움직인 만큼 제보사주 의혹에 대해서도 같은 반응 속도를 보여야해서다. 더욱이 공수처의 수사 범위는 더 넓어질 것으로 보인다. 조씨가 자신의 배후에 박 원장이 있다는 의혹을 제기하거나, 자신에게 '제2의 윤지오'라고 발언한 김기현 국민의힘 원내대표, 권성동·장제원 의원 등을 공수처에 고소하겠다고 예고한 상태다.

이밖에 입건 후 수개월째 진척을 보이지 않고 있는 나머지 사건에 대해서도 김 처장의 공식 입장이 나올 수 있다. 공수처는 출범 후 지금까지 총 13건을 입건한 것으로 알려졌다. 조희연 서울시교육감 '해직 교사 부당 특채' 외 이규원 검사 윤중천 면담 보고서 허위 작성·유출 의혹, 이성윤 서울고검장 공소장 유출 의혹, 문홍성 검사장 등 3명 '김학의 불법 출금 수사 외압' 의혹, 광주지검 해남지청 검사 직권 남용 의혹, 부산 '엘시티' 부실 수사 의혹 등이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr