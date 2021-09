SK스토아, 캠핑족 필수품 ‘신일 팬히터’ 단독 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 23일 디지털제품 전문 프로그램 ‘디지털킹’을 통해 ‘신일 팬히터 1200’ 아이보리 색상을 단독 판매한다고 밝혔다.

신일 팬히터는 지난해 코로나19로 비대면 레저 활동인 캠핑이 확산되면서 가을·겨울 캠핑 필수품으로 큰 인기를 끌었다. 지난해 10월엔 물량이 조기 소진되며 추가 생산에 들어가기도 했다. SK스토아는 올해도 팬히터 수요가 높아질 것으로 예상하고 신일과 오랜 기획 끝에 물량을 긴급 확보했다.

이 상품은 3시간 후 자동 정지하는 기능은 물론, 6중 안전장치, 차일드락 버튼, 예약난방 기능 등 각종 안전 기능이 갖춰져 있다. 또한 소화 시 발생하는 냄새가 적고 등유 난로에 팬이 내장되어 실내공기를 빠르게 순환시켜 줌으로써 난방 효율이 높다. 한번 급유하면 최대 62시간 2박3일까지 연속 사용도 가능하다.

SK스토아 관계자는 “지난해 캠핑난로 대란으로 벌써부터 난방가전 시장이 뜨겁다”며 “캠핑족과 집콕족들을 위한 다양한 난방 가전을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr