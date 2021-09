[클릭 e종목] 롯데하이마트, 온라인 쇼핑 매출 비중 확대…분할매수 ‘유효’

현대차증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 현대차증권은 23일 롯데하이마트에 대해 투자의견 매수와 목표가 4만4000원을 유지했다. 지난해 높은 실적 베이스로 3분기 실적 둔화가 불가피하지만 온라인 쇼핑 매출 비중 확대로 실적 개선이 기대된다는 판단에서다.

3분기 별도 기준 매출액 예상치는 1조643억원, 영업이익 603억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 각각 1.6%, 7.9% 늘어날 것으로 예상된다. 박종렬 현대차증권 연구원은 “지난해 높은 기저효과를 고려하면 양호한 실적을 기록해 전분기 부진을 만회할 것”이라며 “지난해엔 에어컨 판매 호조와 대형가전 으뜸효율(10% 환급) 등의 호재로 매출액과 영업이익이 크게 늘기도 했다”고 설명했다.

올해 하반기엔 지난해 코로나19 반사이익에 대한 실적 부담이 커질 것으로 예측된다. 지난해 가정 내 체류 시간 증가로 집과 관련된 소비가 부각되며 프리미엄 대형가전 수요 지속과 집콕 트랜드 상품 매출이 호조를 보여왔기 때문이다.

회사는 지난해 18개(로드샵 3개, 샵인샵 15개)의 점포 축소에 이어 올해도 22개(로드샵18개, 샵임샵 4개)의 매장을 축소할 것으로 예상된다. 점당 매출액은 점포 다변화를 통해 개선되겠지만 평균 점포 수 감소에 따라 매출 증가세는 강하지 못할 것으로 예측된다. 박 연구원은 “이에 대한 대응으로 온라인 쇼핑몰에 대한 적극적인 영업 활성화를 통해 성장세를 이어갈 계획”이라며 “회사의 온라인 매출 비중은 지난해 15%에서 올해 20%까지 확대될 것”이라고 전망했다.

현대차증권에 따르면 4분기 별도 기준 매출액은 9825억원으로 지난해 같은 기간보다 2.3% 늘고 영업이익은 29% 성장한 211억원을 기록할 것으로 예상된다. 박종렬 연구원은 “위드 코로나 전환시 소비심리 개선에 일조해 가전 수요 확대로 연결될 수 있다”며 “최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력이 크게 개선된 상황으로 현재 가격대에서 분할매수 관점으로 접근하는 것이 바람직하다”고 말했다.

