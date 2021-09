[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 울진군은 10월15일까지 (사)울진군종합자원봉사센터(센터장 김덕열)에서 '우리동네 친절이를 찾아라!' 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 '2022년~2023년 울진 방문의 해'를 맞아 우리 지역 대표 캐릭터인 '친절이'를 홍보함과 동시에 울진군의 친절문화를 확산하고자 기획됐다.

참여 방법은 울진 관내에 '친절이'가 있는 곳(3곳 이상)에서 인증샷 촬영 후 신청서를 작성하여 이메일로 보내면 된다.

인증에 참여한 100명에게는 추첨을 통해 소정의 기념품(핸드폰 무선충전기 또는 친절이 USB)을 제공한다. 당첨자는 10월 21일에 추후 별도 공지 예정이다. 자세한 사항은 울진군청 홈페이지 기관·단체 소식 게시판에서 볼 수 있다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr