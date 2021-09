서울 248개교 운동장·주차장, 추석 연휴에 무료 개방

18~22일에 서울 248개교 주차시설 개방

교육청 홈페이지에서 개방시간 등 확인 가능

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청은 추석 연휴를 맞아 18일부터 22일까지 시민과 귀성객을 위해 일부 학교 운동장과 주차장을 무료로 개방한다.

서울시교육청은 공립과 사립 초·중·고등학교 총 248개교가 학교 주차 시설 개방에 참여한다고 16일 밝혔다. 올해는 코로나19로 인해 주차 시설 개방 학교가 전년 대비 다소 줄었다.

서울 시민이나 귀성객은 서울시교육청 홈페이지 내 알림판을 통하여 거주지 인근 학교가 개방 대상 학교인지 여부와 학교별 개방시간 등을 확인할 수 있다. 학교 주차 시설 이용을 원하는 주민들은 사전에 해당 학교를 확인하고, 문의 사항이 있는 경우에는 학교를 통해 안내받을 수 있다.

서울시교육청은 코로나19 상황에서 지역주민의 편의를 위해 주차시설 외부인 개방에 따른 방역을 철저히 준수한다는 방침이다.

