[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남도교육청과 거제시는 지역 교육현안 해결을 위해 서로 손을 맞잡기로 하고 14일 거제시장실에서 업무협약을 했다고 밝혔다.

두 기관은 상문동 중학교 시설, 거제교육지원청 이전 설립을 위해 협력하기로 했다.

또 마산과 김해에 설립돼 호응을 얻고 있는 독서문화공간 '지혜의바다'를 거제에도 설립할 계획이다.

박종훈 교육감은 "복잡한 교육 현안 해결을 위해서는 지방자치단체의 협력과 지원이 절실하다"며 "이번 협약을 통해 좋은 성과를 만들어낼 것으로 생각한다"고 말했다.

변광용 거제시장은 "거제시가 아이 키우기 좋은 도시로 성장할 수 있는 기틀을 마련했다"며 "앞으로도 아이들이 깨끗하고 편안한 환경에서 공부할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

