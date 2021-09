KB금융, 금융지주 최초 재생에너지 전환 캠페인 ‘RE100’ 가입

KB 윤종규 회장 “저탄소 경제 전환 위해 책임과 역할 다할 것”

[아시아경제 박선미 기자] KB금융그룹이 전체 계열사가 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 전환하는 글로벌 캠페인 ‘RE100’에 금융지주 최초로 가입했다고 14일 밝혔다.

‘RE100’은 재생에너지 전기(Renewable Electricity) 100%의 약자로 기업이 전 사업장에서 사용하는 전기의 100%를 재생에너지로 전환하겠다고 선언하는 글로벌 캠페인이다. 현재 구글, 애플 등 324개 글로벌 기업이 참여하고 있다.

KB금융은 탈석탄 선언, 탄소중립 목표 수립 등 국내 리딩뱅크로서 기후 변화에 대한 리더십과 영향력을 인정받아 ‘더 클라이밋 그룹(TCG)’으로부터 국내 금융그룹 최초로 가입 승인을 받았다.

‘RE100’ 이행을 위해 KB금융은 2040년까지 사용 전력의 100%를 재생에너지로 전환할 계획이다. 그룹 사옥에 태양광 패널을 설치하는 한편 재생에너지 전력 공급자로부터 전력을 구매하는 ‘제3자 전력구매계약(PPA)’와 ‘재생에너지 공급인증서(REC)’ 구매 등 다양한 방안을 검토하고 재생에너지 투자에도 적극 참여할 예정이다.

윤종규 KB금융 회장은 “RE100은 100% 재생에너지 전력 사용을 약속한, 세계에서 가장 영향력 있는 기업들의 협력 이니셔티브"라며 “ESG(환경·사회·지배구조) 선도기업으로서 재생에너지 사용을 확대하고 저탄소 경제 전환에 기여할 수 있도록 KB금융그룹의 책임과 역할을 다할 것"이라고 말했다.

