"이틀 빌리면 하루 더"…롯데렌터카, 추석맞이 단기 프로모션

이달 16일~26일 이용 고객 대상 1일 무료이용권 제공

[아시아경제 이기민 기자] 롯데렌터카가 추석 명절을 맞아 48시간 이상 대여 고객에게 24시간 무료이용권을 지급하는 단기렌터카 특별 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 16일부터 26일까지 이용하는 고객을 대상으로 진행되며, 무료 이용권은 다음달 15일 자동발급한다. 다만 무료 이용권 지급은 1인 1매로 제한된다.

업무미팅, 출장 등의 목적으로 평일 차량을 이용하는 고객을 위해 매주 화요일 특가 프로모션도 진행한다.

오는 14일부터 11월30일까지 롯데렌터카 내륙지점에서 화요일을 포함해 단기렌터카를 대여하면 최대 60% 할인가로 이용 가능하다.

롯데렌터카는 사전 체크인을 통해 고객이 원하는 곳으로 차량을 배송하는 딜리버리 서비스를 확대 운영한다.

김경우 롯데렌탈 영업본부장은 "국내 대표 렌터카 브랜드로서 추석 귀성길을 포함해 고객의 안전한 이동을 지원하고자 이번 프로모션을 기획했다"며 "우수한 차량관리, 철저한 방역 등 롯데렌터카의 강점을 바탕으로 이동과 관련된 다양한 프로모션을 준비해 나가겠다"고 말했다.

