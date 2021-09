20대 10명 중 6명 "정년연장, 청년 신규 채용에 부정적"

한국경제연구원, 청년 일자리 인식 설문조사 결과

청년 일자리 상황 악화될 것(62.9%), 원하는 직장 취업 가능성 낮아(69.5%)

근로의욕 저하시키는 뉴스는 부동산 폭등(24.7%)

[아시아경제 김혜원 기자] 20대 청년 10명 중 6명은 일자리 상황이 악화할 것이며 정년 연장이 신규 채용에 부정적이라고 판단했다. 또 70%는 원하는 직장에 취업할 가능성이 낮다고 봤다.

12일 한국경제연구원이 여론조사기관 모노리서치에 의뢰해 전국 거주 20대 청년을 대상으로 '청년 일자리 인식'을 조사한 결과에서다.

전체 응답자의 62.9%는 향후 청년 일자리 상황이 악화할 것으로 전망했다. 20대의 69.5%는 원하는 직장에 취업할 가능성도 낮다고 응답해 일자리 상황을 부정적으로 인식하는 것으로 나타났다.

다른 조건이 만족스럽다면 좋은 일자리의 최소 연봉으로 3000만~4000만원이라 응답한 청년들이 40.2%에 이르렀다. 이어 4000만~5000만원 20.6%, 2000만~3000만원 15.2% 순이었다. 한경연은 청년들이 좋은 일자리의 조건으로 높은 연봉 외에도 근로 환경 등 다른 조건도 중요하게 생각하고 있으며, 청년들의 근로 의욕을 고취 시킬 다양한 인센티브 고민이 필요하다고 지적했다.

청년 응답자의 65.2%는 평생직장은 불가능할 것이라 생각하고 있었다. 희망하는 은퇴 시기는 61~65세가 30.1%로 가장 높았다. 다음으로 56~60세가 26.3%로 높았으며, 만 66세 이상에 은퇴하고 싶다는 답변도 19.7%에 이르렀다.

정년 연장이 청년 신규 채용에 부정적 63.9%

또 청년 중 63.9%는 정년 연장이 청년 신규 채용에 부정적 영향을 줄 것이라고 답했다. 정년 연장을 해야 한다면 근로 형태 다양화 등 고용시장 유연화가 필요하다는 응답률은 33.6%로 가장 높았다. 임금피크제 도입(27%), 직무능력 중심 임금체계 도입(호봉제 폐지·22%), 연금 수급 연령 상향(17.2%) 등이 뒤를 이었다.

청년들이 원하는 일자리 창출을 위해 가장 필요한 일자리 정책 방향은 노동시장 유연화가 22.4%를 차지해 가장 높게 나타났다. 고용기업 인센티브 확대 18.7%, 창업 활성화 15.5%, 기업 성장 방해하는 규제 개선 13.6%, 교육시스템 개편 10.9%, 글로벌 기업 유치 9.6%, 서비스업 육성 8.3% 순으로 조사됐다. '최저임금 인하 내지 동결', '중소기업 개편', '성차별 고용 폐지', '다양한 직군 투자', '귀족 노조해체' 등의 기타 의견도 있었다.

"부동산 폭등 뉴스 근로 의욕 저하, 10명 중 7명은 노력형 부자 될 수 없어"

청년들의 근로 의욕을 저하시키는 뉴스로는 부동산 폭등이 24.7%로 가장 높았다. 물가 상승 21.5%, 세금 부담 20.4%가 그 뒤를 이었다. 특히 서울에 거주하는 청년들이 부동산 폭등(29.2%)에 높은 응답률을 보였다.

청년들이 생각하는 부자의 총자산 규모는 10억~20억원 수준이 23.5%로 가장 높았다. 20억~50억원이 22.9%, 100억~1000억원이 20.6%로 뒤를 이었다. 다만 청년들의 70.4%는 열심히 일을 해서 부자가 될 가능성에는 부정적으로 생각하는 것으로 조사됐다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "청년들의 부정적인 일자리 인식은 청년 구직단념자 양산으로 이어질 우려가 있다"며 "노동시장 유연화와 기업 성장을 가로막는 규제 개혁 등을 통해 양질의 일자리를 창출해 청년들에게 더 많은 기회를 줄 수 있도록 정책의 대전환이 필요하다"고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr