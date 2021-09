[아시아경제 임춘한 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 607,000 전일대비 4,000 등락률 -0.65% 거래량 190,061 전일가 611,000 2021.09.10 15:30 장마감 관련기사 3분기 실적개선株, 아는 만큼 찜해볼까[특징주]엔씨소프트, 자사주 매입+블소2 개선에도 신저가[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 는 모바일 IP(지적재산) 5종의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 10일 공시했다.

회사 측은 "계약금액은 2020년도 연결매출액의 2.5% 이상"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr