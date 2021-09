박범계 "'고발 사주' 의혹… 검찰과 공수처, 긴밀히 협력해야"

[아시아경제 김대현 기자] 윤석열 전 검찰총장 재직 시절 검찰이 야당에 범여권 인사 고발을 사주했다는 의혹과 관련해 박범계 법무부 장관이 "검찰과 고위공직자범죄수사처(공수처)가 긴밀히 협력하는 것이 중요하다"면서 두 기관의 공조를 주문했다.

10일 오후 박 장관은 법무부 정부과천청사로 들어오는 길에 취재진과 만나 "공수처가 본격적인 수사에 착수했다"며 "대검은 중복되지 않는 범위에서 감찰 차원의 진상조사를 충실히 하겠다고 했다"고 밝혔다.

이날 오전 공수처 수사3부(부장검사 최석규)는 국민의힘 김웅 의원과 손준성 대구고검 인권보호관을 상대로 압수수색을 진행했다. 공수처는 전날 직권남용권리행사방해 및 공무상 비밀누설 혐의로 손 검사를 입건하고 정식 수사에 착수했다.

대검도 공지문을 통해 고발 사주 의혹과 관련 "향후 공수처 요청이 있으면 협조할 방침"이라며 "공수처 수사와 중첩되지 않는 범위에서 절차대로 진상조사를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

박 장관은 공수처 압수수색에 대해 "(손 검사가) 피의자로 특정돼 법원에 의해 여러 건의 압수수색영장이 발부됐다는 것이 중요하다"고 언급했다.

이어 "대검의 신속한 진상 규명에 대한 의지와 실천은 평가할 만하다"며 대검의 진상조사 역시 속도를 내고 있다고 전했다. 다만 대검의 수사 전환 여부나 구체적인 진상조사 내용에 대해선 "확인 드리기 어렵다"며 말을 아꼈다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr