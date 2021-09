시진핑, 바이든에게 "고난 속에 광명이 있다"

시 주석, 7개월 만에 바이든 대통령과 통화…"양국 관계 조속히 올바른 길 걸어야"

바이든 대통령, "두 나라가 경쟁으로 인해 충돌할 이유가 없다"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 관영 신화통신은 10일 오전 시진핑 국가 주석이 조 바이든 미국 대통령과 전화 통화를 했다고 밝혔다. 신화통신은 양국 정상이 중ㆍ미 관계 등 상호 관심사에 대해 솔직한 소통을 나눴다고 전했다. 시 주석이 바이든 대통령과 직접 통화한 것은 지난 2월 이후 7개월 만이다.

시 주석은 바이든 대통령과의 통화에서 허리케인으로 인해 피해를 입은 미국인들에게 위로의 말을 전했다고 신화통신은 설명했다.

시 주석은 이어 "미국이 그간 취한 대중국 정책으로 인해 중ㆍ미 관계에 심각한 어려움이 초래됐다"면서 "이는 중국과 미국민의 공동 이익에 부합하지 않는다"고 바이든 대통령에게 말했다. 그는 또 중국은 가장 큰 개발도상국이고, 미국은 가장 큰 선진국이라며 세계의 미래와 운명이 양국 관계에 달려 있다고 강조했다. 시 주석은 그러면서 "중ㆍ미 대결은 양국은 물론 전 세계에 재앙을 가져올 것"이라고 덧붙였다.

시 주석은 바이든 대통령과의 대화에서 '고난 속에 광명이 있다'라는 고시를 인용하기도 했다. 시 주석은 국제사회는 많은 공동의 문제에 직면해 있다면서 중ㆍ미 양국 관계를 원점으로 되돌려 한다고 말했다. 양국이 조속히 올바른 길을 걸어가면 양국 국민은 물론 세계 전 인류에 더 나은 이익이 될 것이라고 말했다.

시 주석은 이어 기후변화 등 환경 문제에 대해 중국의 입장을 설명하고, 중국의 국제적 책임을 적극적으로 맡겠다고 바이든 대통령에게 말했다.

시 주석은 "양국의 핵심 관심사를 존중하고 차이를 적절하게 관리해야만 기후변화, 전염병 예방 및 통제, 경제 회복, 주요 국제 및 지역 문제에 대해 협력을 촉진할 수 있다"고 덧붙였다.

이에 대해 바이든 대통령은 "세계가 급변하고 있다"라고 전제한 뒤 "미ㆍ중 관계는 세계에서 가장 중요한 양자관계"라고 말했다. 바이든 대통령은 이어 "두 나라가 경쟁으로 인해 충돌할 이유가 없다"면서 "미국은 하나의 중국 정책을 변경할 의도가 없다"라고 말했다.

그는 "미국은 중국과 좀 더 솔직한 교류와 건설적인 대화를 원하며, 이를 통해 미ㆍ중 관계를 정상 궤도에 올려놓을 용의가 있다"라고 덧붙였다.

신화통신은 중ㆍ미 관계는 물론 주요 국제 문제에 대해 양국 지도자들이 심도 있는 소통을 나눴다면서 앞으로 폭넓은 대화를 하자는데 의견을 함께 했다고 전했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr