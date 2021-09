[포토] 제4회 창원극동포럼

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 지난 9일 창원극동방송 공개홀에서 '포괄적 차별금지법과 기본권'을 주제로 제4회 창원극동포럼이 개최됐다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr