하나캐피탈, 한국GM과 '한가위 할부 프로모션' 진행

트레일블레이저 차량 구매 고객 '콤보 할부·무이자 프로그램' 진행

[아시아경제 이광호 기자]하나캐피탈은 한가위를 맞아 한국GM과 다양한 차량구매 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

하나캐피탈은 한국GM 차량을 구매하는 손님들을 대상으로 차량 할인 혜택과 할부 이자 할인 혜택을 동시에 적용 받을 수 있는 '콤보 할부 프로그램'과 '무이자 할부 프로그램'을 함께 진행한다.

특히 한국GM의 트레일블레이저 차종 구매 고객에게 최대 80만원의 할인 혜택을, 36개월 이내는 무이자 할부, 48개월까지는 2.1%, 72개월까지는 2.6%의 금리를 제공한다.

또한 한국GM은 7년 이상 된 자사 차량을 보유한 고객들이 한국GM 차량을 추가 구입할 경우 30만원 할인 및 10만원 모바일 상품권을 제공하는 '쉐보레 익스체인지 프로그램'도 진행한다.

하나캐피탈 신차사업팀 관계자는 "한가위를 맞아 마련한 이번 할부 프로모션을 통해 한국GM 차량을 보다 합리적으로 구매할 수 있는 기회가 되길 바란다"며 "향후에도 다양한 프로모션과 혜택을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr