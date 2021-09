코리아센터 몰테일, 독일 아마존 FBA 대행 서비스 정식 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터의 해외직구 플랫폼 몰테일이 자사 물류센터를 통해 독일 아마존 FBA 대행 서비스를 정식 오픈한다고 8일 밝혔다.

아마존 FBA는 아마존에서 직접 판매자들을 위해 판매 상품의 창고 보관, 물품 포장, 배송 등을 진행해 주는 서비스로 이를 위해서는 판매자가 직접 아마존 물류창고에 판매 상품을 입고해야 한다. 독일 아마존 물류창고에 상품 입고를 위해서는 복잡한 수출입 절차와 현지 방문을 통한 서류심사가 필요하지만 코로나19로 이동이 쉽지 않고 비용 및 시간 등의 문제로 어려움이 많은 실정이다.

몰테일은 한국의 판매자들을 대신해 판매 상품들을 아마존 창고까지 안전하게 입고하고 그 과정에 필요한 수출입 통관 및 절차 모두를 원스톱으로 지원한다. 이 서비스를 통해 이용자들은 화물 입고신청, 수출신고, 세관 통관 업무부터 독일 및 유럽연합의 지정 FBA창고 입고를 위한 영내 운송, 아마존 독일 판매 후 부가세 신고 대행 등까지 복잡한 업무들을 현지 방문 없이 한 번에 처리할 수 있다.

몰테일 관계자는 “이번 FBA 대행 서비스로 국내 판매자들은 물론 영국 브렉시트로 인한 유럽 거점 이동이 필요한 모두에게 도움이 될 것으로 예상한다”며 “자사 독일 물류센터는 자체적인 풀필먼트 서비스도 제공하고 있어 B2B 또는 D2C 사업자의 별도 지원도 가능하다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr