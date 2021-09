NS홈쇼핑, 9일 '2021 강원 우수 농특산물 특집전' 진행

9일 오후 12시35분부터 120분간

강원 농특산물 3품목 연속 방송

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑이 추석을 앞두고 '대한민국 청정지역' 강원도의 맛을 소개한다.

NS홈쇼핑은 9일 오후 12시35분부터 2시35분까지 120분간 '2021 강원 우수 농특산물 특집전'을 진행한다고 8일 밝혔다. '강원 우수 농특산물 특집전'은 엄선한 우수 농특산물을 강원도의 홍보비 지원을 통해 좋은 혜택의 구성과 가격으로 판매하는 특별 생방송이다.

NS홈쇼핑과 강원도는 지난달 5일 '농특산물 판로확대를 위한 업무협약'을 체결한 데 이어, 일주일 만에 최문순 도지사가 NS홈쇼핑을 방문해 강원도 농특산품을 소개하는 등 구체적인 협력 방안을 모색했다. 이같은 협력의 결과로 진행되는 이번 특집전에서 NS홈쇼핑은 추석을 앞두고 수요가 많은 상품을 내세워 강원 농특산품에 대한 홍보 효과와 고객 만족도를 높인다는 계획이다.

오후 12시35분에는 '용대리 황태포'를 방송한다. 강원 진부령 용대리에서 100% 생산한 지역 특산물이다. 강원도 인제는 국내 황태 생산량의 70% 이상을 차지하는 지역이며, 그중 황태산업특구로 지정된 용대리의 황태는 지리적표시단체표장 승인을 받은 최고품질로 알려져 있다. 이날 선보이는 황태포는 노랑태만을 사용해 더욱 진하고 풍부한 향미가 특징이다. 각종 요리에 사용하기 좋은 사이즈(38~40㎝)로 구성되어 제수용은 물론 구이, 찜, 국, 무침 등 다양하게 활용할 수 있다. 가격은 용대리 황태포 13마리에 양념구이소스 500g를 포함해 3만9900원이다. ARS 또는 앱 주문 시 10% 할인된다.

오후 1시15분에는 '영월농협 비단초 햇고춧가루'를 방송한다. 이날 판매하는 '햇고춧가루'는 영월농협이 계약재배한 100% 영월 고추만 엄선해 HACCP지정 시설에서 자외선살균과 쇳가루 제거 등 공정을 거쳐 위생적으로 생산한 상품이다. 강원도지사가 보증하는 강원도 농수특산물 인증을 받았다. 가격은 햇고춧가루 500g 4봉, 총 2kg에 7만9900원이다. 3개월 무이자 할부를 제공한다.

오후 1시55분에는 '강원도 산골 더덕무침'을 방송한다. 손질과 조리, 보관이 어려운 더덕무침을 언제든 간편하고 맛있게 먹을 수 있는 상품이다. 강원도의 3년 이상 된 햇더덕을 통째로 사용해 더덕의 영양성분과 깊은 풍미를 담았다. 국내산 고춧가루를 사용한 비법 양념과 저온숙성으로 깔끔한 맛과 아삭한 식감을 살렸다. 이날 방송에서는 110g 더덕무침 10팩을 2만9900원에 판매한다.

이완희 NS홈쇼핑 상품개발본부 본부장은 "농특산물 판매를 위한 강원도의 열정과 NS홈쇼핑의 역량이 힘을 모아 농가와 고객 모두가 만족할 만한 의미 있는 특집전을 마련했다"며 "청정지역 강원도의 맛을 좋은 혜택으로 장만하고, 가족과 함께 풍성한 한가위 보내길 바란다"고 말했다.

