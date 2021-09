"16살 조카, 코치 성폭행에 삶 포기하지 않게 도와달라"…줄넘기 국가대표 가족의 호소

[아시아경제 강주희 기자] 16살 줄넘기 국가대표 선수가 코치에게 1년 넘게 성폭행당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나선 가운데, 선수의 가족이 가해자에 대한 엄벌을 촉구하고 나섰다.

7일 청와대 국민청원 게시판에는 '16살 어린 조카가 삶의 끈을 놓지 않게 도와주세요'라는 제목의 청원 글이 올라왔다.

선수의 고모라고 밝힌 청원인은 "26살 코치로부터 성폭행을 당한 조카가 삶의 끈을 놓으려 한다는 이야기를 들었을 때 실감 나지 않았다"며 말문을 열었다.

그는 "'그냥 아무에게도 얘기하지 말 걸 그랬어요, 다 제 잘못이에요'라는 조카의 말에 저는 그저 '괜찮아, 다 잘 될 거야'라는 말밖에 못 했다"라며 "길어지는 진실규명과 코치의 무조건적인 발뺌에 괜찮아지는 건 없었다"고 토로했다.

그러면서 "조카는 7살 때부터 10년을 줄넘기만 한 아이로 국가대표 하나만을 바라보고 열심히 운동만 했다"며 "코치는 권력을 남용해 1년간 지속해서 (조카를) 성폭행했고, 싫다고 하는 아이에게 부모에게 알리면 줄넘기를 못 하게 하겠다고 했다"고 전했다.

청원인은 "온갖 협박과 괴롭힘으로 아이는 육체적, 정신적으로 이미 피폐해졌다"라며 "제가 더 걱정되는 건 코치의 발뺌과 협박 속에서 아이가 서서히 삶에 대한 끈마저 놓으려 한다는 것이다. 안하무인으로 일관되게 행동하는 성폭행범에게 죄를 지었으면 죗값을 받아야 한다는 걸 똑똑히 알려 줄 수 있도록 도와달라"고 호소했다.

지난 2일 경기 의정부경찰서는 중학생 줄넘기 국가대표 선수가 코치로부터 1년 넘게 성폭행을 당했다는 고발장이 접수됐다고 밝혔다.

경찰에 따르면, 코치 A씨는 합숙 훈련을 이유로 B양을 자신의 집에 머물게 했고, 합숙이 시작된 지 몇 달 지나지 않아 B양을 성폭행했다. A씨는 이후에도 B양에게 성관계를 집요하게 요구했고 거절하면 욕설과 폭언을 했다. 또 훈련하는 도중에도 B양에게 성관계를 요구했다.

B양은 자필 진술서에 "A씨가 운동 중간에 계속해서 '하자'라며 성관계를 요구했다. 알겠다고 대답하지 않으면 운동이 끝날 때까지 계속 요구했다. 때와 장소를 가리지 않았다"고 적었다.

이어 "'아파서 싫다'고 거절도 해 봤지만 '괜찮으니 하자'며 강요했다. 끝까지 응하지 않으면 듣기 힘든 욕설이나 막말을 했다"고 주장했다.

B양 부모는 딸이 성폭행을 당해온 사실을 지난 8월에 알게 된 것으로 알려졌다.

경찰은 현재까지 B양 진술 조사와 A씨의 자택 등 현장 조사를 진행했으며, 조만간 A씨를 불러 조사할 예정이다. 또 추가 피해자가 있는지도 조사하고 있다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr