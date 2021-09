대명아임레디몰, 추석맞이 이벤트…비회원 최대 90% 할인

카카오톡 플러스친구 등 통해 추석선물 인기품목 특가 판매



[아시아경제 김유리 기자] 대명아임레디는 추석을 맞아 회원 전용 온라인쇼핑몰 대명아임레디몰의 초특가 할인 품목 일부를 비회원에게도 선보이는 '한가위 맛보기 세일'을 실시한다고 7일 밝혔다.

오는 13일까지 운영되는 이번 세일을 통해 기존 대명아임레디 회원만 구매할 수 있던 인기 명절 선물을 누구나 최대 90% 할인된 가격에 만날 수 있다. 2019년 추석 당시 이틀간 진행된 맛보기 세일은 오픈 첫날부터 접속자가 몰려 한때 서버 연결이 지연되기도 했다.

준비된 할인 품목은 ▲개성인삼농협 6년근 고려천년홍삼 프리미엄스틱 30포(90% 할인) ▲삼성제약 프로젝트 간케어 밀크씨슬 120정(79% 할인) ▲코리아나 보리앙 6종 세트(90% 할인) ▲김수자 릴렉스 베개 마사지기(77% 할인) ▲바이마르 몬스터 초고속 멀티블렌더2(83% 할인) ▲스위스 밀리터리 트윈에어 BLDC 무선청소기(44% 할인) 등 건강기능식품, 화장품, 생활가전 포함 총 26가지다.

상품을 구매하려면 대명아임레디 공식 카카오톡 계정을 플러스친구로 추가하고, 스마트채팅에서 '대명아임레디 맛보기 세일'을 클릭하거나 홈페이지 이벤트페이지에서 링크에 접속하면 된다. 기존 회원 고객은 맛보기 세일 품목을 비롯해 보다 많은 초특가 상품을 구매할 수 있다.

대명아임레디 회원이 되고자 하는 고객은 가전, 통신비, 외식생활포인트, 골프상품권 등 결합상품을 선택하거나 일반 상조상품에 가입하면 된다. 대명아임레디의 결합상품 온라인 가입몰 '버킷마켓'에서는 비대면으로 상품 확인과 가입신청을 할 수 있다.

회사 관계자는 "이번 맛보기 세일을 통해 대명아임레디 회원이 누릴 수 있는 다양한 혜택을 많은 고객들이 경험해 보길 바란다"며 "가입 시 무조건 증정되는 5000원 할인쿠폰과 매일 새로운 상품을 특가로 구매할 수 있는 '오늘의 특가', 매달 실시하는 신규 이벤트 등이 다양하게 준비돼 있으니 많은 관심과 성원을 부탁한다"고 말했다.

