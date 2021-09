경북도, 청년 소상공인 임대료 지원 664명 최종 선발

당초 계획보다 164명 더 선발…총 20억원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 지역 청년 소상공인들의 점포 임대료 부담을 덜기 위해 올해 6월부터 실시한 '경북 청년 소상공인 임대료 지원사업'의 대상자를 최종 선발·확정했다고 8일 밝혔다.

이번에 지역 청년 소상공인 총 1410명이 신청했으며, 이 중에서 664명이 대상자로 선발됐다.

이 사업은 경북사회복지공동모금회에서 민생경제 살리기와 나눔 실천의 일환으로 추진 중인 '범도민 이웃사랑 나눔 캠페인'을 통해 모금된 기부금을 지역의 만 19~39세 이하 청년 소상공인들을 지원하기 위해 추진됐다.

당초에는 시·군 소상공인 담당부서에서 서류검증 후 자격요건이 완비된 자에 한해 우선순위(다자녀가구, 저소득자)에 따라 점포당 최대 300만 원 이내, 총 500명을 선발할 계획이었다.

하지만, 코로나19 재확산으로 소상공인들의 경영위기가 고조됨을 감안해, 공동모금회와 협의해 자격요건이 완비된 모든 청년 소상공인들에게 지원되도록 방침을 변경했다는 게 경북도의 설명이다.

이에 따라 최초 계획 500명보다 164명을 상향해 664명으로 결정하고, 소요 예산액도 총 20억 원으로 확정했다. 지역별로는 포항이 131명으로 가장 많았고, 영양·청도군이 각 1명씩 가장 적었다.

지원금 지급은 추석 대목 전일까지 선정된 664명의 청년 소상공인에게 공동모금회에서 직접 본인 계좌로 지급할 예정이다.

이철우 도지사는 "경북 최초로 시행한 이번 지원사업이 경기침체로 어려운 청년 소상공인들의 사업경영에 작지만 큰 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 도내 청년 소상공인들이 경북을 이탈하지 않고 안정적인 창업환경을 유지할 수 있도록 자립기반 확충을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

