이디야커피, 깔끔한끼 ‘두부텐더 콥샐러드’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피는 가볍고 깔끔하게 즐길 수 있는 한끼 식사 대용 ‘두부텐더 콥샐러드’를 출시한다고 7일 밝혔다.

두부텐더 콥샐러드는 부드러운 두부텐더가 방울토마토, 고구마 큐브, 병아리콩 등과 조화롭게 어우러진 고소하고 담백한 맛의 샐러드다. 신선하고 아삭한 채소로 식감을 살리면서 식단 관리에 도움이 되는 두부로 만들어진 텐더, 방울토마토, 고구마 큐브 등의 재료를 더해 소비자들의 입맛과 건강을 함께 고려했다는 점이 특징이다.

배달 서비스를 이용하는 고객들도 집에서 한끼 식사로 신선한 고품질 식재료의 샐러드를 음료와 함께 편하게 즐길 수 있다.

이디야커피는 샐러드 신제품 출시 기념으로 프로모션을 진행한다. ‘그릴드 치킨 샐러드’와 ‘두부텐더 콥샐러드’ 가운데 1종 구매 시 아메리카노 레귤러 사이즈를 무료 증정한다. 프로모션은 다음 달 3일까지 4주 간 진행된다.

