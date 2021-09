목포시 ‘맛의 고수를 찾습니다’

내달 5일까지 신청 접수

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] ‘맛의 도시’ 목포시가 내년도 목포으뜸맛집 선정에 참여할 업소를 모집한다고 6일 밝혔다.

시는 목포 맛의 우수성을 전국에 알리고 브랜드화하기 위해 3년에 걸쳐 현재 총 137개소의 으뜸맛집을 선정·관리하고 있다.

모집기간은 내달 5일까지이며, 모집공고 접수 마감일 기준 목포에 영업신고 후 2년 이상 계속 영업 중인 일반음식점 중 맛의 도시에 걸맞는 음식문화조성을 선도할 업소면 신청이 가능하다.

다만, 최근 1년 이내 식품위생법, 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 등 위반으로 영업정지 이상의 행정처분을 받은 업소와 전국 10개 이상, 전라권 5개 이상인 프랜차이즈 형태의 업소는 사업취지상 제외된다.

신청을 희망하는 업소는 목포시청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 신청서, 업소현황 및 대표메뉴 설명서, 대표메뉴와 업소전경 사진 등을 첨부해 목포시청 관광과로 제출하면 된다.

시는 식품업계·관광업계·학계 등 분야별 전문가로 구성된 ‘목포으뜸맛집 선정위원회’의 1차 서류심사와 2차 현장평가 등 엄격한 기준과 공정한 절차를 거쳐 오는 12월까지 선정을 완료할 계획이다.

선정된 업소는 ▲지도·책자 및 시 홈페이지 등 홍보 ▲위생·서비스 교육 등 역량강화 ▲모니터링 등 사후관리를 통한 맛집 품질유지 지원 등의 혜택을 제공받는다.

시 관계자는 “맛의 도시 목포를 찾는 관광객들이 믿고 찾을 수 있도록 으뜸맛집을 공정하고 투명하게 선정하겠다. 목포의 음식문화를 선도할 업소들의 많은 신청을 바란다”면서 “으뜸맛집에 대한 신뢰성과 객관성 확보를 위해 목포 맛집 추천 설문조사도 함께 실시할 예정이다. 시민 여러분들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

