[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥의 한 여관 객실에서 불이 나 투숙객 A(42)씨가 사망했다.

6일 고흥경찰서와 소방 당국에 따르면 전날 오후 11시 23분께 고흥군 고흥읍 한 여관에서 불이 났다는 신고가 접수돼 현장에 출동한 소방대원들이 초기 진화 후 뒤 객실 안에서 불에 타 숨진 투숙객 A(42)씨를 발견했다.

불은 여관 3층 객실에서 났으며 최초 목격자가 문을 강제로 열고 소화기로 진화를 시도했다.

A씨는 이 여관에 6개월 이상 장기 투숙 중이었으며 방 안에서는 라이터와 술병들이 다수 발견됐다.

화재 당시 다른 손님은 없었던 것으로 파악됐다.

경찰 조사 결과 방문이 안에서 잠겨 있던 점 등을 토대로 타살 혐의점은 낮은 것으로 보고 있다.

경찰은 부검을 통해 정확한 사인을 규명할 방침이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr