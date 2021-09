[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 9층 테팔 브라운매장에서 간편하게 의류를 손질할 수 있는 기기를 선보이고 있다. 의류 기기는 ‘테팔 엑시오’ 제품으로 다리미와 다림판 그리고 스티머 기능까지 결합된 올인원 제품으로 연속 스팀 분사로 스팀 케어는 물론 다리미 끝의 날렵한 열판으로 셔츠나 바지의 칼 주름까지 정교하게 잡아준다. 또 각도가 조절되는 다림판은 일체형 디자인으로 판을 따로 쓰지 않고도 바로 다림질 할 수 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr