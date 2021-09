마침내 20년 체증 뚫렸네 … 포항 도심 흉물 ‘용흥동 금광포란재 아파트’ 철거 착공

포항시 ‘숙원사업’ 해결, 흉물 없애고 새 명품아파트 건설 예정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 포항 도심에 흉물로 방치돼 온 금광포란재 아파트가 마침내 철거된다.

포항시는 20년 넘게 방치된 기존 건물이 3일 철거 공사에 돌입해 올해 말까지 해체를 완료할 것이라고 4일 밝혔다.

이 아파트는 1997년 7월 지하 4층 지상 15층, 314세대 규모로 사업승인을 받아 공사에 들어갔으나 시행사 부도로 공정률 40% 상태에서 공사가 중단돼 지금까지 흉물을 보이며 포항시의 대표적인 애물단지로 남아 있었다.

그동안 당사자 간 각종 소송과 대법원의 사업승인 취소 가능 판결 등 우여곡절을 겪어왔다.

포항시는 토지소유자의 신청을 받아들여 지난 5월 3일 사업계획승인을 취소했으며, 건축물해체허가 등 관련 절차를 거쳐 철거를 시작하게 됐다.

포항시는 철거 후 500여 세대의 명품아파트 건설을 추진하고 있다고 밝혔다. 지난 3일 철거 현장에는 이강덕 포항시장과 시의원 등이 참관했다.

이강덕 포항시장은 “포항시의 적극적인 노력으로 포항시민 가슴에 체증처럼 안아온 오랜 숙원사업이 해결돼 기쁘다”며, “새로운 명품아파트 건설로 용흥동이 새롭게 발전하는 시발점이 되길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr