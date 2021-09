6~12일 지진안전주간, 행안부 지진안전 온라인 캠페인

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 6일부터 12일까지를 지진안전주간으로 정하고 지진에 대한 경각심과 피해 최소화를 위한 지진발생 시 행동요령을 중점적으로 알린다고 5일 밝혔다.

행안부는 지진안전주간에 지진 행동요령을 사전에 숙지할 수 있도록 4가지 주요 행동요령을 집중 홍보한다. 지진 행동요령은 TV, 라디오, 버스 배너, 전광판, 편의점 계산대 모니터 광고, 포스터 및 리플릿을 통해 홍보하고 인기 웹툰 작가와 협업해 생활 속 지진 행동요령 이야기를 만화로 제작하여 인스타그램에도 연재한다.

아울러 기상청과 함께 지진안전 온라인 캠페인도 개최한다. 행안부는 지진안전 누리집에서 지진 관련 상식을 이해하기 쉽고 한눈에 알아볼 수 있도록 국민 참여형 이벤트를 6일부터 30일까지 진행한다. 기상청은 온라인지진과학관을 통해 지진정보를 이해하고 지진 행동요령을 쉽게 숙지할 수 있도록 지진안전 CM송 챌린지, 지진과학 퀴즈 이벤트 등 국민이 참여할 수 있는 프로그램으로 구성했다.

이승우 재난안전관리본부장은 “지진은 예고 없이 찾아오는 재난으로, 미리 대비하고 알아두는 것이 중요한 만큼 평소 지진행동요령을 숙지하고 생활 속 지진안전 문화가 정착될 수 있도록 지진안전에 많은 관심과 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.

