◆국장급 전보

▶익산지방국토관리청장 이용욱

◆국장급 승진

▶국가균형발전위원회 지역균형국장 이명섭

◆과장급 전보

▶운영지원과장 정우진 ▶토지정책과장 김명준 ▶주거복지정책과장 성호철 ▶공공주택정책과장 이기봉 ▶청년정책과장 정송이

