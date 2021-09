이상익 함평군수, 적극 행정 추진 공무원 파격 우대

축사 부속시설 설치 허가기준 완화 등 군민 체감행정 기여 공로

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 군민의 관점에서 삶을 변화시키고 적극적이고 혁신적인 행정을 추진한 공무원을 적극 행정 우수공무원으로 선발했다.

전남 함평군은 2일 군민이 체감할 수 있는 성과를 창출한 공무원 4명을 2021년 상반기 적극 행정 우수공무원으로 선발, 이날 오전 9월 정례조회에서 시상했다고 밝혔다.

이번 시상은 창의적이고 도전적인 자세로 적극 행정을 추진하여 성과를 창출한 우수공무원 4명에게 이상익 함평군수가 직접 상장을 수여하고 격려했다.

적극 행정 우수공무원은 주민 체감도, 담당자의 적극성·창의성·전문성, 과제의 중요도 및 난이도, 확산 가능성 등을 종합 심사해 선발했다.

부서 추천 등으로 접수된 16건의 사례 중 1차 실무심사와 2차 함평군인사위원회 심의·의결을 거쳐 최종 4명이 선발됐다.

‘최우수상’에는 그동안 퇴비 부숙도 기준 시행으로 퇴비사 시설 확충이 절실했던 농가의 실정을 고려, 환경부의 유권해석으로 가축사육제한 조례를 개정해 축사 및 퇴비사 설치를 허가토록 하고 가축분뇨 처리 퇴비사 설치 지원사업을 가능케 하는 등 규제 혁신에 기여한 김광호 축수산과 가축위생팀장이 영예를 안았다.

‘우수상’에는 엑스포공원 함평천지길 조성사업과 관련, 직영공사를 통해 각종 수목 식재 등의 예산을 대폭 절감한 축제엑스포사업소 위대한 주무관(일반임기제 지방녹지서기), 75세 이상 어르신 코로나19 백신 예방접종 편의를 위해 택시·전세버스 수송대책을 추진한 함평읍 송진현 주무관(지방행정주사보), 코로나19 변이바이러스 확산 차단을 위해 선제적으로 총력 대응한 보건소 서정균 주무관(지방의료기술주사보)이 선발됐다.

이상익 군수는 “틀에 박힌 행정을 벗어나 군민이 체감하는 성과 창출을 이룬 적극 행정 우수공무원을 정기적으로 선발해 인센티브를 제공하겠다”며 ”주인의식을 갖고 업무에 임한 직원이 우대받는 적극 행정 제도가 공직사회 전반에 안착돼 군민의 삶의 질을 향상할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 함평군 적극 행정 우수공무원 선발은 전 직원(공무직·비정규직 포함)을 대상으로, 매년 상·하반기 2회 실시한다.

군은 최종 선발된 우수공무원에게 특별승급, 성과상여금 최고등급 부여, 희망부서 전보, 특별휴가 등 8개 항목 중 1개 이상 인센티브를 부여한다.

