씨케이에이치, 차 매출 본격화로 흑자전환…"매출액 전년比 65%↑"

씨케이에이치는 지난해 7월부터 지난 6월 연간 순이익이 전년 대비 102.1% 증가한 1197만위안(약 21억원)을 기록했다고 2일 밝혔다. 같은 기간 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 64.7%, 103.2% 증가한 6억위안(약 1054억원)과 1178만위안(약 20억원)이다.

실적 성장의 주요 원인은 차 재배 단지에서 매출 반영이다. 씨케이에이치는 지난해부터 3차례에 거쳐 중국 현지에서 보이차 재배단지를 인수했다. 매출은 3~5월에 반영됐다. 이 보이차 재배단지는 오래된 차나무들로 시장에서 희소가치가 있다. 또 안정적인 매출처를 확보함에 따라 향후에도 현재 규모의 매출액이 꾸준하게 반영될 것으로 기대했다.

씨케이에이치는 매출과 수익 안정성을 확보한데 이어 신규 사업인 화장품사업을 통해 향후 실적성장을 달성할 계획이다. 과거 5종 프리미엄 마스크팩 제품을 중국에서 출시한데 이어 최근 HA PDRN REPAIR SERUM, 1% HYALURONIC ACID ESSENCE, WATERFUL UV DEFENSE CREAM 등 신제품을 출시했다. 신제품에 대한 연구개발 및 중국 현지 인허가 과정이 지속됨과 동시에 판매채널의 다양화를 통해 사업에 박차를 가할 계획이다.

회사 관계자는 “실적에 대한 안정성이 확보된 만큼 기존사업과 신규사업에 대한 향후 흑자기조와 제동 없는 성장을 이어가도록 최선을 다할 것이다”고 전했다.

